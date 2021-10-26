"القطاع الخاص": إلغاء مد حالة الطوارئ خطوة على الطريق الصحيح

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بقرار إلغاء مدّ حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدا أنها خطوة ممتازة على الطريق الصحيح، يتبعها المزيد من الخطوات الجادة لتصبح مصر واحة للحريات والأمن والأمان في المنطقة.

وأضاف "خليفة"، في بيان اليوم، أن القرار يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري أنه على أبواب مرحلة جديدة بدأت هذا العام بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرة "حياة كريمة".

وأوضح أنه يبعث برسالة طمأنينة خاصة للعمال بأن الفترة المقبلة ستكون أفضل وأكثر استقرارا في بيئة العمل وانتعاش للاقتصاد ومزيد من الاستثمارات وفرص العمل بدوران عجلة الإنتاج، مؤكدا أن الاستقرار سينعكس على الروح الإيجابية في أماكن العمل، وعلى العامل أن يؤدي واجباته ويحصل على حقوق.

وتابع خليفة: "قرار إلغاء الطوارئ يعني استعادة مصر عافيتها الأمنية بالكامل، ووصولها إلى قمة قوتها كدولة ولمرحلة نضج أمني وشعبي واجتماعي وسياسي على أعلى مستوى وهذا يعنى أن القرار المصري قرار حر نابع من إرادة سياسية حرة، لا يتأثر القرار بأي ضغوط خارجية وإنما حينما تستشعر القيادة السياسية أنها تتخذ قرارا لصالح الشعب فلا تتردد فيه وهذا يبرهن أن القيادة السياسية تسير يخطئ ثابتة على الطريق الصحيحة.

وعن الآثار المترتبة على القرار، أوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن إلغاء تطبيق قانون الطوارئ يرفع القيود والإجراءات الاستثنائية المفروضة حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور بأماكن معينة خلال أوقات معينة، مع إلغاء إحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وإلغاء حظر التجول في بعض المناطق، وإلغاء مراقبة الرسائل أياً كان نوعها والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلاً عن تمكين الجيش من فرض الأمن وإعطائه صفة الضبطية القضائية على المدنيين وتحرير المحاضر والمخالفات، وإنما بات من اليوم وقوف المواطن المصري أمام قاضيه الطبيعي في المحاكمات حق طبيعي للمواطن.​