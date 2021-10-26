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السيسي يقر مد الفترة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

10:12 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
السيسي يقر مد الفترة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئهات الرياضية.

ونص القرار على استثناء من حكم المادة (16) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين، لتنتهى ي 31 ديسمبر سنة ٢٠٢١، طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك عن العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص.

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الرئيس السيسي الجمعيات العمومية الهيئات الرياضية

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