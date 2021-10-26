كلية بنات جامعة عين شمس تتصدر المركز الأول بين الكليات في محو الأمية

كتبت- داليا شبل:

حصلت كلية البنات بجامعة عين شمس بقيادة الدكتورة أميرة أحمد يوسف، على المركز الأول بين كليات الجامعة في محو الأمية للمرة الثالثة، حيث استطاعت محو أمية 2567 فردا ليبلغ عدد الأفراد الذين تم محو أميتهم بالجهود المخلصة لإدارة الكلية وطالباتها 8370 فردًا على مدار الخمس دورات الامتحانية الماضية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة أن إجمالي عدد الأفراد الذين تم محو أميتهم من خلال كلية البنات يمثل ربع إنجاز جامعة عين شمس ككل منذ صدور قرار إلزام طلاب بعض كلياتها بمتطلب محو الأمية كشرط للتخرج، حيث استطاعت كلية البنات أن تحافظ على وجودها في صدارة ترتيب كليات الجامعة المشاركة بالمشروع.​