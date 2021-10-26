رئيس "القومي للمرأة" تعرض تقرير مصر حول التقدم المحرز ببنود اتفاقية "سيداو"

كتبت- نور العمروسي:

شهدت فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) رد وفد مصر على جهود الدولة المصرية تجاه المرأة ذات الإعاقة.

وعقبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة وفد مصر ورئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدستورُ أولى اهتمامًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وخصصَ لهم نسبةً مناسبة في البرلمان والتي وصلت لـ9 أشخاص من ذوى الإعاقة من بينهم 7 من النساء وتم إقرارُ قانونٍ لتنظيم عمل المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة وقانونٌ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديله لتجريم التنمر وتغليظ العقوبة فى حالة أن المجنى عليه أو عليها من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ومنذ تشكيل المجلس القومي للمرأة عام 2016، تم إضافة لأول مرة عضو مجلس إدارة للمجلس من السيدات ذوات الإعاقة وبناء على ذلك تم استحداث لجنة دائمة للمرأة ذات الإعاقة، تضم (11) عضوًا وتختص بدراسة وتقييم السياسات العامة والخاصة وتأثيرها على المرأة ذات الإعاقة، وتقديم الإقتراحات والتوصيات بهذا الشأن كما تضم فروع المجلس بالمحافظات عدد (13) عضوة من الفتيات او النساء ذوات الإعاقة و التي يقمن بتقديم الدعم لهؤلاء النساء في محافظاتهن.

وتمثل لجنة المرأة ذات الإعاقة المجلس في المحافل المحلية والإقليمية والدولية التي تُعقد لمناقشة القضايا ذات الصلة، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الإتاحة وتمكين المرأة ذات الإعاقة.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة خلال تعقيبها إهتمام المجلس بدمج المرأة ذات الإعاقة في كافة أنشطته وبرامجه إلى النهوض بالمرأة المصرية بكافة محاور استراتيجية المرأة 2030، حيث بلغ عدد المستفيدات منها (36000 امرأة وطفل من ذوي الإعاقة)، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للتعاون وتنسيق العمل وتضافر الجهود فيما يتعلق بالمرأة ذات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يلي جهود المجلس تجاه المرأة ذات الإعاقة خلال الفترة من 2018 - 2020.

- تم إبرام بروتوكولات تعاون مع كل من محافظات الدقهلية، بني سويف، سوهاج وإطلاق مبادرة "محافظة صديقة للمرأة ذات الإعاقة" لتصبح محافظات صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم من خلالها توفير سبل الإتاحة بالمنشآت الحكومية بالمحافظة، كما تم أتاحت محافظة بني سويف صلاة عيد الأضحى المبارك بلغة الإشارة في 8 ساحات كبرى بمدن المحافظة.

- استجابت هيئة النيابة الإدارية لطلب مقدم من المجلس بإتاحة منشآت الهيئة ومبانيها على مستوى محافظات الجمهورية.

كما أصدرت الهيئة كتابين دوريين رقم 2 ورقم 4 لسنة 2020 لدعم المرأة ذات الإعاقة والأمهات للأشخاص ذوي الإعاقة من العاملات في الجهاز الإداري للدولة.

- إطلاق مبادرة "يالا نحميها" لتشجيع طلبة وطالبات المدارس للتعبير من خلال الرسم على كيفية مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة؛

- إطلاق مبادرة "حمايتك في قانونك" وخلالها قاد المجلس سلسلة اجتماعات مع ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات وخبراء من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة ذات الإعاقة بالإضافة إلى مجموعة من النساء ذوات الإعاقة والأمهات للأبناء من ذوي الإعاقة، للخروج برسائل توعوية مبسطة وواضحة عن أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة ذات الإعاقة، وعلى أثرها تم صياغة (18) رسالة، وإدراجها في مطويات تضمنت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة القوانين الأخرى والعقوبات ذات الصلة.

- إعداد مدونة سلوك التعامل مع المرأة ذات الإعاقة في نواحي الحياة المختلفة، وتستهدف المدونة مخاطبة ثلاث مستويات، الأولى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة سواء في تعاملهم مع متلقي الخدمة أو زميلة عمل، والمستوى الثاني المرأة ذات الإعاقة مع الموظف مقدم الخدمة والمستوى الثالث التعامل المجتمعي مع المرأة ذات الإعاقة.

- إطلاق أول دليل من نوعه لدعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

- أطلق المجلس حملات توعية إلكترونية على صفحته للتواصل الاجتماعي للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا من خلال فيديوهات توعوية للإذاعية نشوى الحوفي، وتمت ترجمتها إلى لغة الإشارة لتخدم أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة.

- إطلاق مبادرة "كوني منتجة" لتدريب وتأهيل فتيات من إعاقات مختلفة على بعض الحرف اليدوية وتنظيم معرض للمنتجات، ومن أهم الفعاليات التي انبثقت من المبادرة خلال العام 2018.

- إصدار مطوية قل ولا تقل لتصحيح المصطلحات الخاطئة تجاه المرأة ذات الإعاقة مثل (أعمى – ذات إعاقة بصرية).

- تنظيم حملات وفعاليات توعية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ذات الإعاقة وكيفية التعامل معها، وأيضا لقاءات توعية حقوقية للمرأة ذات الإعاقة،

- إطلاق مبادرة " نحو تشريعات عادلة تضمن حقوق لذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" بمشاركة عدد (4) من منظمات المجتمع المدني المعنيين، بهدف رصد الآراء حول المشكلات التي تواجه أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد في تعاملاتهم اليومية، تمهيداً لصياغه تعديلات تشريعية أو تشريعات جديدة أو قرارات وزارية تساهم في حل تلك المشكلات وفي إطار ذلك تم: عقد أولى اللقاءات المجتمعية بمحافظة دمياط لاستطلاع أراء أولياء الأمور عن المشكلات التي تواجههم واستهدف اللقاء عدد (280).

- المتابعة المستمرة لصورة المرأة في الدراما والأعمال التلفزيونية وكيفية تناولها لصورة وقضايا المرأة ذات الإعاقة، ورفع توصيات للجهات المختصة، وفي استجابة لطلبات المجلس في هذا الإطار تم:

- استجابة قناة dmc لطلب اللجنة في توفير نسخة مترجمة بلغة الإشارة لأحد المسلسلات الدرامية المعروضة خلال رمضان 2019 واستجابة قناة النهار وتقديم اعتذار بسبب حدوث تجاوزات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المرأة خلال بعض الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية.

- المشاركة في الفعاليات التي تناقش القضايا ذات الصلة على المستوى المحلي والدولي ومن أهمها: الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة بنيويورك / الإجتماع العالمي رفيع المستوى لمناقشة التخطيط لإعداد تقرير عالمي عن التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف/ إحتفالية افتتاح أول قاعة تعليمية على مستوى الجامعات المصرية، مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة بكلية الآداب جامعة عين شمس/ الدورة رقم 62 للجنة وضعية المرأة CSW/ الدورة 11 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك/ الإجتماع رفيع المستوى للقيادات النسائية بالاتحاد الأفريقي بأديس أبابا / الويبينار الذي نظمته الجامعة الأمريكية حول حماية المرأة ذات الإعاقة وتمكينها من الوصول للعمل/ الملتقى السنوي الثالث للتربية الخاصة بعنوان "واقع مزاولة المهنة حماية ذوي الإعاقة" / احتفالية أسقفية الخدمات لدعم الأطفال ذوي الإعاقة.

- كما تقدم وزارةُ التضامن الاجتماعى خدماتٍ متنوعةً للمرأة ذات الإعاقة تشمل: التأهيلَ والعلاجَ الطبيعى، والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب، ومنحًا للدارسات الكفيفات. وبلغ عددُ المستفيدات 126.200 سيدة ذات إعاقة كما بدأت الوزارة حملة تشغيل ذوى الإعاقة وعلى رأسهم النساءُ وبلغ عددُ السيدات ذوات الإعاقة المستفيداتُ من برنامج" كرامة" حوالي 258.340 بإجمالى تكلفة شهرية 116.253.000 جنيه.

- تخصص وزارة الداخلية أماكن مستقلة لكبار السن (منهم سيدات) والأشخاص ذوى الإعاقة بكل الجهات الشرطية التى تقدم خدمات جماهيرية.

- أصدرت وزارة العدل "مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة العدل.

- جاري إعداد دراسة حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ويعتبر هذا البحث الأول من نوعه في المنطقة العربية. وسيتم إطلاق نتائجها بنهاية العام 2021 يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر عرضت صباح اليوم تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمنعقده حالياً فى مقر الأمم المتحدة بجنيف.

ويضم وفد مصر المشارك من جنيف كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف ، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية و المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلى وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1979 وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة وتنص على مجموعة شاملة من حقوق المرأة فى المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما تقدم تعريف للتمييز ضد المرأة بأنه " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض يعيق أو يبطل الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو اى مجال آخر ، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة " وتحتوي الاتفاقية على تمهيد (مقدمة ) و30 مادة .​