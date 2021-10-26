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لمدة شهرين.. الآثار تخفض القيمة الإيجارية للبازرات والكافيتريات بالمتاحف ٥٠%

08:33 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
لمدة شهرين.. الآثار تخفض القيمة الإيجارية للبازرات والكافيتريات بالمتاحف ٥٠%

خالد العناني وزير السياحة والآثار

(مصراوي):

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، على تخفيض القيمة الايجارية لمستأجري البازرات والكافيتريات ودورات المياه بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق آثار النوبة، بنسبة ٥٠٪ لشهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢١.

وقال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إن المجلس قد سبق ووافق على الإعفاء للمستأجرين بنسبة ٥٠٪ بداية من مارس ٢٠٢٠، ثم وافق على الإعفاء التام للمستاجرين منذ يونيو ٢٠٢٠، وحتى شهر أكتوبر ٢٠٢١، لتستمر هذه الإعفاءات لأكثر من عام ونصف.

كما وافق المجلس على تسجيل 7 قطع أثرية بكنيسة ماري مينا العجمائبي بفم الخليج بمنطقة آثار السيدة زينب والخليفة في سجلات قيد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وهي تضم حامل أيقونات مذبح القديس مارمينا العجمايبي، وحامل إيقونات مذبح القديس قزمان ودميان والملاك غبريال، وحامل ايقونات مذبح القديس كنيسة مارينهام وسارة أخته، وحامل ايقونات مذبح القديس كنيسة مارجرجس العلوية، ومقصورة ايقونة السيدة العذراء، ومقصورة أيقونة مارمينا العجمايبي.

المجلس الأعلى للآثار القيمة الإيجارية للبازرات المتاحف المواقع الأثرية

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