شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًّا على وزيرة الصحة بعد تعرضها لوعكة صحية

كتب- محمود مصطفى:

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للاطمئنان على حالتها الصحية، إثر تعرضها لوعكة صحية أدت إلى دخولها العناية المركزة، داعيًا الله -عز وجل- أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر خلال الاتصال، عن خالص تمنياته بدوام الصحة والعافية، وعن تقديره لجهود وزيرة الصحة المبذولة في سبيل صحة وسلامة المواطنين، متمنيًا لها العودة في أسرع وقت لمباشرة مهامها وحياتها بشكل طبيعي.