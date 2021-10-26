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شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًّا على وزيرة الصحة بعد تعرضها لوعكة صحية

08:26 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًّا على وزيرة الصحة بعد تعرضها لوعكة صحية

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للاطمئنان على حالتها الصحية، إثر تعرضها لوعكة صحية أدت إلى دخولها العناية المركزة، داعيًا الله -عز وجل- أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر خلال الاتصال، عن خالص تمنياته بدوام الصحة والعافية، وعن تقديره لجهود وزيرة الصحة المبذولة في سبيل صحة وسلامة المواطنين، متمنيًا لها العودة في أسرع وقت لمباشرة مهامها وحياتها بشكل طبيعي.

شيخ الأزهر أحمد الطيب هالة زايد وزيرة الصحة

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