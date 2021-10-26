Masrawy logo white

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال فى مجال المياه ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

07:39 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال فى مجال المياه ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال فى مجال المياه

كتب- أحمد مسعد:
وقع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وسيرين مباي ثيام وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال في مجال المياه.

وقال عبدالعاطي، إن توقيع هذه المذكرة يأتي تتويجًا للروابط القوية والتفاهم والتعاون الوثيق بين البلدين بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحسن استخدام الموارد المائية.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين فى الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان مثل منتدى المياه العالمي التاسع والمزمع عقده العام القادم فى السنغال وأسابيع المياه في القاهرة ، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة "مبادرة داكار ٢٠٢٢".

كما يهدف البروتوكول لتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلا الدولتين ، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كافة مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.

مصر السنغال محمد عبد العاطي وزارة الري أسبوع القاهرة للمياه سيرين مباي ثيام

الخبر التالى:

أزهري لـ"الطلاب الوافدين": الفكر المغلوط يدمر الإنسان ومقدرات الأوطان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 إنبي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا