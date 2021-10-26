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الأزهر يؤكد رفضه القاطع لمحاولات استيلاء العدو الصهيوني على أراض فلسطينية بالضفة

06:31 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الأزهر يؤكد رفضه القاطع لمحاولات استيلاء العدو الصهيوني على أراض فلسطينية بالضفة

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:​

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، قيام الكيان الصهيوني بطرح مناقصات للاستيلاء على أراضٍ جديدة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدا أنها جريمة ترفضها كل القوانين الدولية، وخطوة عدوانية واستفزازية يجب وقفها على الفور؛ لما سيترتب عليها من تغيير الهوية الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناشد الأزهر في بيان له، الثلاثاء، العالم المتحضر أن يخرج من صمته أمام هذه الإجراءات التي تعود بنا إلى عصور الظلام، والعمل على إنهاء هذه الاعتداءات التي لا يقرها عقل يعيش في عصر يَعجُّ بالمنظمات الدولية التي لا تتوقف لحظة عن المناداة بحقوق الإنسان، وتضعها في صدر وثائقها والتزاماتها ومجالات عملها.

وجدد الأزهر مساندته للشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جواره في الدفاع عن قضيته؛ قضية المسلمين والعرب وكل المنصفين حول العالم.

الأزهر الشريف الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي

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