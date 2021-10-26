لبحث التعاون بين البلدين.. وزير التعليم العالي يلتقي سفير التشيك بالقاهرة

(مصراوي):

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، السيد جان فولك سفير دولة التشيك بالقاهرة، والبروفيسور/مودر توماس زيما رئيس جامعة تشارلز؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والتشيك في مجال التعليم العالي، بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص مصر على دعم علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في مجال التعليم العالي، ليشمل التعاون في مجال البرامج والتخصصات العلمية ومن أهمها: الفيزياء والرياضيات والطب والصيدلة وعلم المصريات والإنسانيات.

وأشار عبد الغفار إلى إمكانية تنظيم زيارات للجامعات الأهلية الجديدة (العلمين، الجلالة، سلمان، المنصورة الجديدة) للتعرف على الكليات والبرامج العلمية والخدمات التعليمية المتميزة لهذه الجامعات، وكذلك عقد لقاءات مع السادة رؤساء الجامعات الأهلية الجديدة؛ لمناقشة سبل التعاون فى البرامج والتخصصات ذات الاهتمام المشترك مع جامعة تشارلز.

من جانبه، أعرب سفير التشيك عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالتعاون مع جامعة عين شمس لتدريس اللغة التشيكية، وكذلك التعاون القائم بين الحكومة المصرية والمعهد التشيكي للمصريات على مدى سنوات طويلة، مؤكدًا حرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات.

من ناحيته، أكد رئيس جامعة تشارلز حرصه على تفعيل سبل التعاون بين الجامعة والجامعات المصرية فى مختلف البرامج العلمية، خاصة فى ظل نجاح التعاون المثمر مع جامعة عين شمس في مجال تدريس اللغة التشيكية، مستعرضًا أهم البرامج والتخصصات العلمية بالجامعة، وكذلك التيسيرات التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون بين جامعة تشارلز التشيكية، والجامعات المصرية وخاصة الجامعات الأهلية الجديدة، وإمكانية إبرام اتفاقيات للتعاون معها فى مجال

البرامج والتخصصات العلمية الفريدة، وكذلك تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والتشيكية، والتبادل الطلابى بين الجامعات المصرية وجامعة تشارلز، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين الجامعات المصرية والتشيكية سواء على مستوى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

جدير بالذكر أن جامعة تشارلز تعد هي أقدم وأكبر جامعة في جمهورية التشيك، حيث تأسست عام 1348م، وتعتبر من أقدم جامعات أوروبا، وتقع هذه الجامعة في العاصمة التشيكية براغ، وتضم كليات: الطب البشري، طب الأسنان، القانون، العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، الفنون، الفيزياء، والرياضيات، وتقدم الجامعة برامج معتمدة بالتعاون مع الجامعات الدولية، وكذلك تضم أكثر من 50 برنامجًا لدرجة البكالوريوس، تغطي أكثر من 140 تخصصًا علميًا.