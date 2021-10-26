"اقتصادية الشيوخ" تناقش قانون التخطيط العام للدولة.. تعرف على التفاصيل

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثلين عن وزارتَي المالية والتخطيط.

وقال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام من مشروعات القوانين المهمة المحالة إلى مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة هذا المشروع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في وقت سابق، وتم إدخال بعض التعديلات عليه.

وأشار سري الدين إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ستأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار خلال المناقشات.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن مشروع قانون التخطيط العام له أولوية على أجندة الحكومة، وأن اللجنة ستعقد جلسات متتالية للانتهاء من مناقشته قبل جلسة مجلس الشيوخ المقرر انعقادها في 7 من شهر نوفمبر المقبل.

وأشار سري الدين إلى أن الاجتماع سيشهد استعراض فلسفة مشروع القانون، ومناقشة عامة ثم الموافقة من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد مشروع القانون بالتفصيل مادة مادة.

ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، أيضًا، مشروع قانون الضريبة على تعاملات البورصة، ومشروع قانون التأمين الموحد.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين المهمة، وتم إحالته لمجلس الشيوخ لمناقشته وعرضه على المجلس، تمهيدًا لمناقشته في مجلس النواب وإصداره، لافتًا إلى أن الحكومة ستقدم تعديلَين على مشروع القانون خلال المناقشات.