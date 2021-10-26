تجاوزات في تركيز الجسيمات الصلبة.. ننشر تقرير جودة الهواء في مصر لشهر أبريل 2021

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة البيئة عن تفاصيل آخر تقاريرها الشهرية عن جودة الهواء والتي تعود إلى شهر أبريل 2021.

وقالت الوزارة، في تقريرها، والذي حصل مصراوي عليه، إن مؤشرات الرصد خلال شهر أبريل 2021 مقارنة بالحدود المسموح بها قانونا تشير إلى الآتي:

1- توافقت نتائج رصد غاز ثاني أكسيد الكبريت مع الحدود المسموح بها قانونا لمتوسطات التركيز لمدة ساعة بالمناطق الحضرية والصناعية بنسبة 100% على مدار الفترة.

2- توافقت نتائج رصد غاز ثاني أكسيد النيتروجين مع الحدود المسموح بها قانونا لمتوسطات التركيز لمدة ساعة بالمناطق الحضرية والصناعية بنسبة 100% على مدار الفترة.

3- توافقت نتائج رصد غاز الأمونيا مع الحدود المسموح بها قانونا لمتوسطات التركيز اليومية بالمناطق الحضرية والصناعية بنسبة 100% على مدار الفترة.

4- توافقت نتائج رصد تركيزات الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر كمتوسط يومي في مواقع الرصد مع الحد الأقصى للمتوسط اليومي المنصوص عليه قانونا (150 ميكروجرام/ م3/ يوم)، بنسبة بلغت 80% تقريبا في أيام الرصد على مدار الشهر.

5- توافقت نتائج رصد تركيزات الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 2.5 ميكروميتر كمتوسط يومي في مواقع الرصد مع الحد الأقصى للمتوسط اليومي المنصوص عليه قانونا (80 ميكروجرام/ م3/ يوم)، بنسبة بلغت 97% تقريبا في أيام الرصد على مدار الشهر.

وينشر مصراوي نص التقرير الكامل على النحو التالي: