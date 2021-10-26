رئيس "مشروعات النواب" لـ"مصراوي": إلغاء مدّ الطوارئ يهيئ أرضًا خصبة للاستثمار الأجنبي

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء تمديد حالة الطوارئ يُسهم في تهيئة أرض خصبة للاستثمار الأجنبي.



وأضاف مرعي، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن القرار سيكون له انعكاسات على المشروعات والاستثمارات الأجنبية، منوهًا بأن المستثمر يريد أجواءً بعيدة عن الإجراءات الاستثنائية؛ وهو ما تحقق من القرار.



ولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب إلى أن القرار تاريخي وسيكون له مردود داخليًّا وخارجيًّا، مؤكدًا أن ظهور مصر في السوق الخارجية بأنها دون أي إجراءات استثنائية سيشجع المستثمرين على جلب أموالهم إلى مصر والاستثمار فيها دون قلق.



وأشار مرعي إلى أن السوق العالمية تشهد حالة من التوتر؛ نظرًا للظروف المحيطة بدول العالم من إرهاب وكورونا وغيرهما، موضحًا أنه حينما تلغي مصر كل الإجراءات الاستثنائية، فهي رسالة إلى المستثمر بأن الأجواء في مصر تمثل قوة دفع للعمل والمشروعات، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي ووفرة العمالة.



وشدد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب على ضرورة وضع خطة استثمارية تتواكب مع هذا القرار؛ وهو ما ستسهم فيه اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن القرار سيساعد الجهات التنفيذية على المزيد من الإغراءات للمستثمر الأجنبي.



وتابع مرعي بأن أول ما يخطر في بال المستثمر هو الأوضاع الأمنية في البلاد التي سيقوم بالاستثمار فيها، وإعلان مصر إلغاء حالة الطوارئ يؤكد أنها تنعم بالأمن والاستقرار وقادرة على حماية الاستثمارات وتوفر الأجواء المشجعة لذلك.



وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي يعلم جيدًا توقيت أخذ القرارات المصيرية ومدى تأثيرها في تاريخ الدولة والشعب المصري، مؤكدًا أن هذا القرار مصيري ومشجع وله تداعيات إيجابية على الاستثمار المصري.



ونوه مرعي بأن العالم كان ينظر إلى مصر في ظل الإجراءات الاستثنائية على أنها دولة غير جاهزة للاستثمار رغم كل الإجراءات الإيجابية من قِبل الدولة؛ ولكن هذا القرار التاريخي من قِبل الرئيس السيسي سيضع العالم أمام مسؤولية أن مصر دولة بلا طوارئ أو استثناءات وقادرة على توفير الأمن لمستثمريها ورجال أعمالها.



وكشف مرعي أن اللجنة ستكون لها اجتماعات خلال المرحلة المقبلة لقراءة تداعيات هذا القرار على السوق المحلية والخارجية، وستسهم مع الجهات التنفيذية على الاستفادة القصوى من إيجابيات القرار الرئاسي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أمس الإثنين، لأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.