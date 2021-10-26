

كتب- محمد عبيد:

أعلن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) ، وشركة إيرباص للدفاع والفضاء، اختيار الفريق الفائز للانضمام إلى المهمة على محطة الفضاء الجوية، والتي تمتد لمدة عام، لتركيب حمولة تضم نظام مراقبة الطقس على منصة "بارتولوميو" من إيرباص، وبما يدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



ويضم الفريق الفائز "كلايم كام – ClimeCam" مجموعة من الخبراء في عدة مجالات واختصاصات؛ ليعكس جهود التعاون الدولي في هذا المجال، وسيحصل الفريق على الأبحاث العلمية التي توفرها كل من وكالة الفضاء المصرية، ووكالة الفضاء الكينية، وبرنامج الفضاء الوطني الأوغندي التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أوغندا.



ويعمل الفريق على تطوير نظام مراقبة عبر كاميرا مجهزة بأنظمة الاستشعار عن بعد، لرصد تغيرات الطقس والفيضانات والعوامل المناخية في شرق إفريقيا، وتعمل المؤسسات الثالثة المشاركة ضمن سياسة البيانات المفتوحة لتبادل جميع المعلومات والصور، التي يتم الحصول عليها من الفريق، في إطار سعيهم لتوحيد الجهود الرامية إلى تخفيف آثار التغير المناخي في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.



ويهدف المشروع إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال تقنيات الفضاء في إفريقيا، لإلهام المهندسين والعلماء فيها.



وقالت سيمونيتا دي بيبو، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: أسهم التعاون مع إيرباص وفريق الباحثين المميزين، في إتاحة تركيب هذا النظام الذي سيتم تصنيعه والإشراف عليه بأيدٍ إفريقية على متن محطة الفضاء الدولية، وأضافت سيتيح المشروع الوصول إلى تحليلات معمقة لمعالجة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة، بما فيها موجات الجفاف والفيضانات، وزيادة مرونة قطاع الزراعة فيها، ما يسهم في إنقاذ حياة الكثيرين، ويسهم في رسم ملامح مستقبل أفضل، كما سيشكل مصدر إلهام مهم لتشجيع المواهب في إفريقيا على الانضمام إلى قطاع الفضاء، ونحن فخورون بدورنا في تحويل هذا المشروع إلى حقيقة، ونتطلع لإنجازه والاستفادة منه.



وقال أندريا هامر، مدير قسم استكشاف الفضاء في شركة إيرباص للدفاع والفضاء: سنقدم للفريق خدمة بارتولوميو الشاملة؛ ما يعني أن الخبراء في مجال الفضاء من شركة إيرباص سيتولون جميع جوانب المهمة، مثل الإجراءات التمهيدية، وإطلاق حمولة النظام وتركيبها، وإدارة العمليات، ونقل البيانات، وستمكن هذه الميزة الفريق من صبّ تركيزهم الكامل على تطوير نظام المراقبة البيئية وتوظيفه بأفضل شكل ممكن، وهو ما يمثل إحدى الفوائد الرئيسية التي توفرها خدمة بارتولوميو، إذ نجعل من الوصول إلى الفضاء أسهل من أي وقت مضى".



وقال أيمن أحمد، قائد الفريق من وكالة الفضاء المصرية، منسق المشروع "كلايم كام": لا شك أن هنالك العديد من التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية بما فيها التغير المناخي، التي بدورها تؤثر على العديد من الإفريقيين من حيث انخفاض الموارد الغذائية والمائية، وسنسعى من خلال مهمتنا الجديدة على مراقبة القارة الإفريقية من محطة الفضاء الدولية، ودراسة مختلف التحديات، علماً بأن تطوير هذه الأنظمة سينجم عنه العديد من العوائق كقيود التصميم الحرجة والمعقدة.



وأضاف أحمد: لقد كانت المواجهة مع باقي الفرق صعبة للغاية؛ إلا أنها مجرد بداية لنا لاكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لنا في مجال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها وتسخيرها لخدمة مجتمعاتنا وقارتنا.



وتُعد هذه المرة الأولى التي تختار فيها الأمم المتحدة فائزاً للحصول على فرصة الدخول إلى مجال الفضاء بالشراكة مع مؤسسة خاصة.