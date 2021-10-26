موجة أمطار.. الأرصاد تكشف موعد التقلبات الجوية المتوقعة وتفاصيلها

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد التقلبات الجوية المتوقعة في الطقس على كافة الأنحاء.

وقال شاهين لمصراوي، إن مطلع الأسبوع المقبل، سيشهد حدوث تقلبات جوية، تتمثل في فرص سقوط أمطار أكثر.

ونصح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجميع بضرورة الحذر من هذه التوقيتات، خاصة أطفال المدارس عند الذهاب إلى المدرسة في الصباح الباكر، لافتا إلى ضرورة الحذر أيضا أثناء القيادة على الطرق الزراعية والصحراوية القريبة من المسطحات المائية.

كما نصح المواطنين، بمتابعة النشرة الجوية باستمرار لمتابعة ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة كون الطقس يكون باردا خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بجانب معرفة أماكن سقوط الأمطار وتكون الشبورة المائية.

من جانبها، طالبت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بمتابعة النشرات اليومية التي تصدر عن هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس بداية من شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت شاكر، في تصريحات لها، إلى أنه من المتوقع أن نشهد تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل، مع فرص واحتمالات لسقوط الأمطار، متابعة: "سوف يتم تحديث النشرات يوميا لمتابعة حالة الطقس خلال الفترة المقبلة".