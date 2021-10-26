أمين "البحوث الإسلامية": العالم كله يحتاج إلى تطبيق منهج النبي

كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في احتفالية جامعة الأزهر بالمولد النبوي الشريف، التي عقدت اليوم بقاعة كلية الصيدلة للبنات بمدينة نصر.

وقال عياد إن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يفرض على كافة المسلمين أن يتخذوا تلك المناسبة المباركة فرصة حقيقية للاقتداء برسول الله فى أخلاقه والتماس منهجه في حياتنا اليومية وفي علاقتنا بالآخرين، من خلال مواقف سيرته الطيبة وسماحته مع الكبير والصغير والمسلم وغير المسلم، وكيف أنه أرسى القواعد التي تنظم للبشر حياتهم وترسخ لمعاني السلم والتعايش.

وأضاف عياد أن العالم بأسره يحتاج إلى تطبيق منهج النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث بعث الله عزوجل نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون سراجًا منيرًا يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويسعى بين الناس بالسلام فيعمّروا الكون ويحققوا مراد الله فيه؛ حيث أسس النبي صلى الله عليه وسلم لمنهج متكامل يخدم الإنسانية ويرسخ لمبادئ السلم العالمي.

وأوضح أن الشباب كان لهم النصيب الأكبر في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما يمثلونه من أهمية كبرى في بناء الأمم والمجتمعات، وشبابنا اليوم في أشد الحاجة إلى تطبيق تلك التوجيهات للحفاظ على الوطن وبناء مجتمع قويم.