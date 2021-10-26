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الإصابات تزداد.. هل دخلت مصر ذروة موجة كورونا الرابعة؟ مستشار الرئيس يجيب

03:19 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الإصابات تزداد.. هل دخلت مصر ذروة موجة كورونا الرابعة؟ مستشار الرئيس يجيب

الدكتور محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، عن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، والحالات التي تتطلب الدخول إلى العناية المركزة؛ بسبب مضاعفات الفيروس، وأيضًا الوفيات، وفقًا للرصد اليومي الذي تقوم به وزارة الصحة حسب الحالات التي تتردد على المستشفيات.

وأضاف تاج الدين أن هناك بعض الحالات البسيطة والمتوسطة يتم التعامل معها خارج المستشفيات، وتقدر بـ85% من إجمالي المصابين.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أننا لم نصل إلى ذروة الموجة الرابعة حتى الآن، ولكن الإصابات ما زالت تتزايد، موضحًا أن هناك ملحمة بكل المقاييس لتوفير لقاحات كورونا، ولم تبخل الدولة في توفيرها، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة كانت قبل توفير أي لقاح في العالم، فمنذ أن بدأت جامعة أكسفورد الدراسات، تواصلنا معها ومع مؤسسة جافي وقُمنا بعمل اتصالات مكثفة.

محمد عوض تاج الدين فيروس كورونا اصابات كورونا وزارة الصحة

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