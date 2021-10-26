رئيس الأسقفية: إيقاف العمل بـ" الطوارئ" طفرة سياسية وتعكس الاستقرار

كتب- مينا غالي:

أشاد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إيقاف العمل بقانون الطوارئ بعد أكثر من ٤٠ سنة من العمل به وتمديده في مصر.

وقال رئيس الأساقفة إن قرار الرئيس يؤكد على استقرار البلاد بعدما عبرت منعطفًا صعبًا في تاريخها الحديث تمكنت من خلاله أن تمشي في مسارين محاربة الإرهاب من ناحية والتنمية من ناحية أخرى مؤكدًا أن القرار يشكل طفرة سياسية.

وأكد رئيس الأساقفة إن قرار إلغاء العمل بقانون الطوارئ يشجع الاستثمار الأجنبي في مصر ويعطى بارقة أمل للقطاع السياحي ومن ثم لاستمرار برامج النمو والإصلاح الاقتصادي.

ووجه رئيس الأساقفة شكره لأجهزة الدولة المصرية على ما بذلته طوال السنوات الماضية من جهود مضنية في مكافحة الإرهاب حتى جاء اليوم الذي يتم فيه تعطيل العمل بقانون الطوارئ.