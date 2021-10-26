الجيزة: غلق وتشميع 20 مقهى ومطعم ومحل مخالف بحدائق الأهرام.. فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بقطاع هضبة الأهرام، غلق وتشميع ٢٠ مقهى ومحل تجاري ومطعم مقام بالمخالفة ويدار بدون ترخيص بحدائق الأهرام.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق حيث تمت أعمال الغلق والتشميع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتجري المحافظة، المتابعة الدورية للمحال التي تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجدداً من خلال المتابعات الميدانية لأجهزة حي الهرم بمتابعة توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن وتحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.