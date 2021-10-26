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الصحة: استقبال 250 ألف جرعة جديدة من لقاح استرازينيكا اليوم

01:49 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الصحة: استقبال 250 ألف جرعة جديدة من لقاح استرازينيكا اليوم

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة استرازينيكا، صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من حكومة دولة المجر، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن لقاح استرازينيكا أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

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