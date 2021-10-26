بعد اعتماده من سويسرا.. معلومات عن مركز الإشعاع بهيئة الأرصاد "صور"

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كتب- محمد نصار:

حصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تجديد اعتماد المركز الإقليمي للإشعاع التابع للهيئة كـ "مركز إقليمي معتمد بقارة إفريقيا" من خلال المشاركة في تصنيف المعايير والمواصفات الدولية الذي يقام كل خمس سنوات في مدينة دافوس بسويسرا طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المركز، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يعتبر المركز الإقليمي للإشعاع الشمسي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أحد المراكز الإقليمية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للأرصاد حيث يمتلك المركز 3 أجهزة مطلقة (absolute radiometers) لقياس الإشعاع الشمسي المباشر.

ويشرف مركز القاهرة الإقليمي للإشعاع الشمسي على شبكة محطات قياس الإشعاع الشمسي الجمهورية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وتتكون هذه الشبكة من 11 محطة ويجرى الآن تطوير وتحديث المحطات وزيادة الشبكة لتصل إلى 17 محطة موزعة جغرافيا على جميع أنحاء الجمهورية تقوم بقياسات مكونات الإشعاع الشمسي (الإشعاع الكلي - الإشعاع المباشر – الأشعة فوق البنفسجية - مدة سطوع الشمس).

كما يوجد بالمركز معمل فني خاص ذات معايير دولية يقوم بأعمال معايرة وصيانة وإصلاح أجهزة الإشعاع العاملة في هذه الشبكة وإحلال واستبدال عناصر القياس.

ويستقبل قسم البيانات التابع للمركز بيانات هذه المحطات حيث يراجعها ويدققها ويقوم بحسابها لتكون جاهزة للاستخدام في مجالات البحث المختلفة ويتم إذاعة هذه البيانات لمراكز البيانات الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.



ويقدم المركز مجموعة من الخدمات منها خدمة المعايرة لجميع الجهات التي تمتلك أجهزة لقياس الإشعاع بالدولة، والتدريب على عمليات رصد الإشعاع وكيفية العناية وضبط الأجهزة، وتوفير بيانات الإشعاع الشمسي للباحثين وطلاب الجامعات ومراكز دعم واتخاذ القرار.