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بسعر 49 جنيهًا.. "التموين" تضخ 6500 كرتونة بيض في هذه المنافذ

01:20 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
بسعر 49 جنيهًا.. "التموين" تضخ 6500 كرتونة بيض في هذه المنافذ

"التموين" تضخ 6500 كرتونة بيض

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين إن شركات المجمعات الاستهلاكية، ومنها شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تواصل استلام البيض من منتجات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووزارة الزراعة وطرحها للمواطنين بالمنافذ بسعر 49 جنيهًا لطبق البيض الأبيض (30 بيضة)، وطرح كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأضافت "التموين"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه من المستهدف أن تستلم شركات المجمعات الاستهلاكية ما يقرب من 6500 كرتونة بيض كمرحلة أولى وتوزيعها بالمنافذ.

يأتي ذلك في إطار توفير كل السلع والمنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 20 إلى 25% في منافذ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وكل فروع الشركات التابعة للوزارة، ونجحت الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية.

أسعار البيض توفير البيض وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية

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