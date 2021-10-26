قلب المرأة أصغر وأسرع.. معلومات عن القلب وعنايته وأول مريضة توفيت بجلطة الشريان التاجي

كتب- محمد نصار:

على مدار عقود طويلة تسببت أمراض القلب في وفيات لا حصر لها وهي من أخطر الأمراض التي تهدد حياة الإنسان.



وكانت أقدم مريضة قلب في التاريخ، بحسب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، هي الأميرة الفرعونية ميريت منذ 3000 عام قبل الميلاد والتي توفيت بجلطة في الشريان التاجي.

وبحسب نصائح قدمها شعبان للعناية بصحة القلب، فإن المعرفة هي أول الطرق للحفاظ على صحة القلب، واصفا إياه بـ "موتور أوتوماتيك به چينيريتور ذاتي توليد الكهرباء" ويستمر في العمل حتى خارج الجسم.

وإذا استطعنا تخيل القلب كآلة فهو عبارة عن ماكينتين تعملان بالتوازي فاليمنى ترفع الدم للرئتين واليسرى ترفع الدم لجميع الجسم، وهذا القلب الذي هو في حجم قبضة اليد ويضرب من 60 لـ 100 ضربة في الدقيقة لتصل إلى 100 ألف ضربة في اليوم الواحد.

على عكس باقي عضلات الجسم التي تشعر بالإجهاد، فإن عضلة القلب لا تعرف التعب وتعمل بشكل مستمر دون توقف، كما أنه يوجد اختلاف بين قلبي المرأة والرجل في الحجم والسرعة، فالقلب لدى المرأة أصغر وأسرع بـ 8 ضربات في الدقيقة من القلب لدى الرجل.

المسافة التي يقطعها الدم داخل الأوعية إذا تم تجميع أطوالها تتجاوز 100 ألف كم، وكل ضربة تضخ حوالي 5 ملاعق كبيرة من الدم بما يساوي جالون ونصف الجالون في الدقيقة الواحدة لتغذي تريليونات الخلايا التي تستقبل الدم وتتغذى عليه ما عدا خلايا قرنية العين.

بالنسبة لقلب الحوت الأزرق فهو بوزن 1500 كجم ويضرب من 2 لـ 5 ضربات في الدقيقة، ويمكن أن تحمي قلبك من دون أي تكلفة من خلال ممارسة المشي السريع لمدة 45 دقيقة يوميا.

تبين أن أول منشور عن الدايت النباتي في سفر دانيال في التوراة منذ 600 سنة قبل الميلاد، كما أن أول مقولة عن دور القلب المحوري في الحديث المحمدي: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد.

وتم اختراع السماعة الطبية بسبب خجل بعض الدكاترة من أن يلصق أذنيه ليستمع مباشرةً إلى أصوات قلوب السيدات، كما أن أصوات القلوب تكون نتيجة ارتطام وريقات صمامات القلب عند إغلاقها وانفتاحها .

وبالنسبة لصمام فهو في حجم العملة المعدنية، ويعتبر القلب هو القاتل الأول قبل سرطان الثدي في السيدات وقبل سرطان البروستات في الرجال.

ومن بين العوامل التي تهدد صحة القلب التعصب الكروي والتشجيع الجنوني، وسرطان القلب هو مرض نادر جدا لأن خلايا القلب لا تستمر في الانقسام، والنظام الغذائي والحركة والامتناع والابتعاد عن التدخين والسعادة من أركان صحة القلب، والحزن يكسر القلب فعلا ويتسبب في حدوث مرض القلب المنكسر لأن القلب هو المخ الثاني.

هذه المعلومات بحسب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السباق.