قرار حكومي بتخصيص 6 قطع أراضي لصالح هيئة الإسعاف

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2021 بتعديل جهة التخصيص للقطع الخامسة والتاسعة والخامسة عشرة والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 2836 لسنة 2015 المشار إليه لتكون لصالح هيئة الإسعاف المصرية.