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أندريه زكي عن إلغاء مد حالة الطوارئ: مصر تسير بخطى ثابتة لبر الأمان

11:22 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
أندريه زكي عن إلغاء مد حالة الطوارئ: مصر تسير بخطى ثابتة لبر الأمان

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

كتب- مينا غالي:

أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، في خطوة تاريخية تعكس استقرارًا حقيقيًّا لمؤسسات الدولة، والتي تسير بخطى ثابتة لبر الأمان، بعد سنوات من الكفاح والعمل الجاد للقيادة السياسية المخلصة.

وقال رئيس الإنجيلية: "تحقق الدولة المصرية يومًا بعد يوم مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة، والقرار التاريخي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ خير دليل، والذي سيساهم بفاعلية في نهضة الدولة المصرية و الجمهورية الجديدة، التي تحقق طموحات وأحلام المصريين" .

وأضاف رئيس الإنجيلية: "في ظل التطورات السريعة والإنجازات المتلاحقة في مصر، أثبتت القيادة السياسية أن مؤسسات الدولة قادرة على تطبيق رؤية وطنية مخلصة تحقق بها دولة القانون والحقوق".​

أندريه زكي إلغاء مد حالة الطوارئ الطائفة الإنجيلية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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