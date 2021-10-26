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اليوم.. مصر للطيران تسير 71 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

10:56 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
اليوم.. مصر للطيران تسير 71 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 71 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٤٨ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، الكويت، نجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لندن، دوسلدورف، ميلانو، نيويورك، باريس، دبي، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابست، عمَان، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل)، و١٧ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٦رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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