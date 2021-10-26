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رئيس جهاز " سوهاج الجديدة "يلتقى سكان المدينة لبحث مطالبهم وشكاواهم

10:47 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
رئيس جهاز " سوهاج الجديدة "يلتقى سكان المدينة لبحث مطالبهم وشكاواهم

مدينة سوهاج الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، لقاءً مع عددٍ من سكان المدينة، لبحث مطالبهم وشكاواهم، للعمل على حلها وبحث مقترحاتهم لتنمية مدينتهم، وذلك بحضور مسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز.

وأوضح المهندس مصطفى هارب، أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من بينها مناقشة تطوير شبكة المواصلات وإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب أبناء سكان المدينة وتشغيل المباني الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها، وزيادة ضغوط المياه ببعض المناطق، بجانب رفع كفاءة منظومة الكهرباء والعمل على حل تطويرها، كما تم مناقشة عددٍ من المقترحات الأخرى التي تمس الحياة اليومية للسكان بكافة أحياء المدينة.

ووجه رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التعامل الفوري مع المشكلات والعمل على حلها، وتقديم الحلول البديلة طبقاً لبرامج زمنية محددة، الأمر الذي لاقى القبول من الحضور، مؤكداً أن ذلك يأتي فى إطار حرص جهاز المدينة على التواصل الدائم والمستمر مع أهالي ومستثمري المدينة، والعمل على حل كافة المشاكل التي تعوق التنمية.

مدينة سوهاج الجديدة مصطفى هارب تطوير شبكة المواصلات إنشاء مدارس

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