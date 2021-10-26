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وزير الري يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي ملف التغيرات المناخية والهجرة

10:44 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لقاءا مع أوليفر فارهيلي مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي.

وأثنى عبد العاطي، على دور الاتحاد الأوروبي في دعم قطاع المياه فى مصر سواء من خلال الدعم الفني أو إتاحة التمويل لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مصر، مشيرا إلى أن الإتحاد الأوروبي بمؤسساته المختلفة يعد من أهم شركاء التنمية الأمر الذي يعتبر مثالاً ملموسًا على الشراكة الناجحة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التغيرات المناخية والهجرة والتي يمكن لمصر والاتحاد الأوروبي تعزيز شراكتهما فيها، مع العمل سويا لضمان بيئة مواتية للاستثمار في هذه المجالات.

ومن جانبه أشار أوليفر، إلى أن الاتحاد الاوروبي يعطي الأولوية لملف المياه كونه محدد رئيسي للتنمية المستدامة وما يرتبط بها من أبعاد اقتصادية واجتماعية ، مبديا تفهمه لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره المصدر الرئيسى للمياه فى مصر.

وزير الري مفوض الاتحاد الأوروبي التغيرات المناخية الهجرة محمد عبد العاطي

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