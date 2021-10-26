Masrawy logo white

كورونا في 24 ساعة| 48 وفاة بمصر.. والوفيات عالميًا قرابة 5 ملايين

06:15 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
كورونا في 24 ساعة| 48 وفاة بمصر.. والوفيات عالميًا قرابة 5 ملايين

فيروس كورونا

شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية العديد من الأحداث المحلية والدولية فيما يتعلق بتطورات فيروس كورونا المستجد، كان من بينها إعلان وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 755 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 274762 حتى اليوم.

48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

كوريا الجنوبية تقدم مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لإيران

الصحة: إطلاق تطبيق الحصول على لقاح كورونا للهواتف الذكية خلال أيام

إجباريًا وليس اختياريًا.. السياحة تبعد غير المطعمين بلقاح كورونا من التعامل مع الأجانب

رغم وفرة اللقاحات.. تراجع لافت على التطعيم في تونس

تباين في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الدول العربية

عالميا: ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" إلى 4 ملايين و951 ألف حالة

الصحة: أنهينا مفاوضات مع جوجل وأبل لتدشين تطبيق إلكتروني للقاح كورونا

وزير التعليم العالي: تطعيم أكثر من مليون ونصف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب حتى الآن

دراسة: كورونا يمثل خطورة على المخ أكثر من اللقاحات

بوتين يأمر بفرض إجراءات أكثر صرامة لمواجهة زيادة إصابات كورونا

داخل عزل كورونا.. الاعتداء على ممرضة في مستشفى قويسنا بالمنوفية

تايلاند تسجل 8675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

البر الرئيسي الصيني يسجل 39 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 35 منها محلية

كوريا الجنوبية تسجل 1190 إصابة جديدة بكورونا و 7 وفيات

فيروس كورونا لقاح كورونا منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة كوريا الجنوبية لقاح أسترازينيكا الهواتف الذكية تونس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| 48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا