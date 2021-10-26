3 أيام ممطرة.. الأرصاد: انخفاض حرارة وشبورة حتى الأحد المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 26 أكتوبر إلى الأحد 31 أكتوبر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمـال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنخفض الحرارة على القاهرة لـ27 درجة والسواحل الشمالية لـ27 درجة والمناطق الجنوبية من 30 لـ34 درجة.

وتابعت الهيئة: "شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 20%.

وجاءت الظواهر الجوية ودرجات الحرارة على النحو التالي:

