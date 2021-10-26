​برلمانية: قرار إلغاء مد الطوارئ تاريخي ويؤكد استقرار البلاد في عهد السيسي

كتب- نشأت علي:

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن إعلان القرار في التوقيت الحالي يؤكد ان الدولة المصرية مستقرة بشكل كبير ولم نحتاج إلى تفعيله.

وأضافت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد يعتبر هي السابقة الأولى والفريدة من نوعها منذ عشرات السنوات، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس السيسي، في إدارة الملفات سواء في الداخل أو الخارج.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن إلغاء حالة الطوارئ قرار تاريخي ويساهم بشكل كبير في رفع أسم الدولة المصرية في السماء عالية، خاصة وأن المواطن المصري يشعر بالأمان الكامل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأبد ان يتم منح الثقه الكامله لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال المشروعات القومية والتنموية التي تساعد على تقدم البلاد.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، في منشور على الصفحة الرسمية.