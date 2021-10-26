وزيرة البيئة: النمو الأخضر هو الحل الوحيد لاستدامة الحياه على الكوكب

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ودورها الهام فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادم ، خاصة فى ظل الظروف التى يعانى فيها العالم من تداعيات العلاقة بين الإنسان والكوكب ،حيث أسفرت هذه العلاقة عن تأثيرات على صحة كليهما.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التى القتها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركتها فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، حيث نقلت وزيرة البيئة إشادة الرئيس السيسي بالمبادرة وتمنياته بدوام التوفيق والتقدم للمملكة وشعبها.

ويشارك فى تلك القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف وعدد من الخبراء من القطاع المالي وبمشاركة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والسيد جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

واوضحت د. ياسمين فؤاد خلال كلمتها أن النمو الأخضر هو الحل الوحيد لإستدامة الحياه على كوكب الأرض وهو يتم من خلال سياسات تمكينية وتمويل مستدام وشراكات مع كافة أطياف المجتمع.

كما أكدت وزيرة البيئة أن القمة تبحث تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وبحث نهج مشترك لتمكين التحول الاخضر وما الذي يمكن أن تفعله الحكومات للاستفادة من التمويل المستدام.