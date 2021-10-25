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ساويرس عن محمد صلاح: "خايف عليه من العين والحسد"

11:57 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
ساويرس عن محمد صلاح: "خايف عليه من العين والحسد"

رجل الأعمال نجيب ساويرس

(مصراوي):

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على أداء نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في مباراته الأخيرة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وغرد ساويرس عبر حسابه الرسمي فيا تويتر قائلًا: "خايف على صلاح من العين والحسد، فيا رب إحفظ محمد صلاح وأبعد عنه العين الوحشة والحاقدين والحاسدين، وأديله الصحة وطول العمر، رافع راسنا، فخر مصر الفرعون المصري".

نجيب ساويرس محمد صلاح الحسد نادي ليفربول

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