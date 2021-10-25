ساويرس عن محمد صلاح: "خايف عليه من العين والحسد"

(مصراوي):

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على أداء نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في مباراته الأخيرة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وغرد ساويرس عبر حسابه الرسمي فيا تويتر قائلًا: "خايف على صلاح من العين والحسد، فيا رب إحفظ محمد صلاح وأبعد عنه العين الوحشة والحاقدين والحاسدين، وأديله الصحة وطول العمر، رافع راسنا، فخر مصر الفرعون المصري".