"محاكم عادية بإجراءات عادية".. عضو "القومي لحقوق الإنسان" يوضح قرار إلغاء الطوارئ

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أشاد عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، قائلًا: "أنا سعيد بهذا القرار وربما تكون هذه المرة الأولى منذ عام 1958 الذي صدر فيه القانون".

وأضاف "شيحة"، في بث مباشر على موقع "مصراوي" إنه في الكثير من الأحيان كان القرار يستثني المناطق الحدودية، وتابع: "هذا القرار حكيم ومعناه أن الدولة المصرية استعادة قوتها وعافيتها وأن حالة الاستقرار في مصر يشعر بها كل المواطنين".

وتابع: "إلغاء قانون الطوارئ يترتب عليه أن كل القضايا التي لم تحل بعد، ستحال إلى المحاكم العادية بنفس الإجراءات العادية"، مشيرًا إلى أن المادة 19 تعطي الحق لمحاكم أمن الدولة استكمال القضايا المنظورة أمامها لكن هذا القرار نقلة نوعية تثبت رغبة الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان".

ولفت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، سبق وأصدر الكثير من البيانات التي كانت تدين حالة الطوارئ والأمانة تقتضي اننا نرحب بهذا القرار الحكيم لما سوف يترتب عليه من نتائج طيبة أولها عدم إحالة كافة القضايا المنظورة في الوقت الراهن من نيابات أمن الدولة العليا إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية لشعور المستثمرين بحالة الاستقرار في البلد.

وتمنى "شيحة" أن يعقب هذا القرار الإفراج عن كل ما تم القبض عليه طبقا لحالة الطوارئ في الحالات البسيطة والتي لم يكن فيها استخدام للعنف على اعتبار أنها تنبأ بصفحة جديدة بيضاء للدولة المصرية.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،:"تعتبر هذه الحالة المرة الأولى التي تقف فيها حالة الطوارئ في كافة بقاع الوطن"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في أعقاب تدشين الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

البث..