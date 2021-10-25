​رئيس برلمانية "حماة الوطن": إلغاء حالة الطوارئ تأسيس الجمهورية الجديدة

(مصراوي):

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات دليل علي أمن واستقرار البلاد، ويؤسس للجمهورية التي تتطلع إليها مؤسسة الرئاسة والشعب المصري.

وأضاف شلبي، في بيان له اليوم، أن قرار رئيس الجمهورية اليوم يؤكد أن الدولة المصرية الآن ليست في حاجة إلى مد حالة الطوارئ، وتنعم باستقرار لم تري مثيل له منذ عقود، نتيجة وعي مجتمعي وشعب أصبح على يقين كامل بما كان يحاك له من مخططات، استهدفت إسقاط الدولة المصرية.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس السيسي، انعكاسا واضحا لحالة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، والتي جاءت بعد تضحيات كبيرة من الشهداء الأبطال التي قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء علي الإرهاب.

واختتم: "قرار الرئيس السيسي، يأتي ضمن رؤية شاملة للجمهورية الجديدة، تتأسس على تعزيز احترام الحقوق والحريات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والغاء كل ما يقيد تنفيذها بشكل كامل".​