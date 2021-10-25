رئيس برلمانية الشعب الجمهوري لـ"مصراوي": إلغاء الطوارئ انتصار لدماء الشهداء

(مصراوي):

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد هو انتصار لإرادة الرئيس السيسي وقيادته للبلاد خلال المرحلة السابقة منذ عام 2014.

وقال أبو هميلة لموقع "مصراوي"، إن مصر لم تصل لهذا القرار اليوم إلا من خلال القيادة الحكيمة للرئيس السيسي ودماء الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من الشعب المصري والمصابين، موجها الشكر للرئيس السيسي على هذا القرار في هذا التوقيت.

وأضاف أن مصر اليوم تعلن أن للعالم أن قيادتها وشعبها وقواتها المسلحة وشرطتها أعادت حق الشهداء منذ عام 2014 إلى الآن، مؤكدًا أن مصر أصبحت اليوم نموذج يحتذى به في محاربة الإرهاب وتحقيق التنمية.

ولفت إلى أن العالم الخارجي والغرب كانوا يتذرعون بحقوق الإنسان من أجل الوقوف إلى مصر ولكن مصر استطاعت أن تثبت للعالم أنها كانت تحارب الإرهاب وانتصرت واليوم تعلن طي صفحة الطوارئ انتصارا للإرادة المصرية الناجعة.

وأشار أبو هميلة إلى أن مصر دفعت الكثير من الدماء من أجل هذا القرار واليوم وبالتنمية التي يقودها الرئيس السيسي في ربوع الأراضي المصرية، وقراره إلغاء الطوارئ تؤكد أن مصر عادت كعهدها مصر القوية القادرة على مواجهة التحديات.

ونوه إلى أن مصر تعمل حاليا على ملف قوي هو تنمية القرى الريفية بمبادرة "حياة كريمة" كسلاح من أسلحة مكافحة الإرهاب من منابعه، مؤكدا أن المصريين الآن يشعرون بالحياة الكريمة والأمن والاستقرار.

وكان الرئيس السيسي، قد أعلن الإثنين، إلغاء تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 4 سنوات في جميع أنحاء البلاد.

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