إغلاق 4 محال خالفت مواعيد الغلق في شمال الجيزة

مصادر بـ"الآثار": افتتاح طريق الكباش في ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ

كتب- محمد نصار:

أغلقت محافظة الجيزة من خلال حي شمال ٤ محال لمخالفة مواعيد الغلق.

وبحسب بيان، تم شن حملة لرفع الإشغالات بشوارع قطاع إمبابة والمنيرة الشرقيه تم فيها مصادرة ١١٣ حالة إشغال.

كما تم شن حملة إشغالات بقطاع البراجيل وعزبة المطار تم فيها مصادرة عربة فول و٤٠ حالة إشغال.

وتم رفع كفاءة الأرصفة بمحيط المدارس بنطاق الحي ورفع الأعمدة من على جانبي شارع بشتيل تمهيدا لتطوير ورصف الشارع ووضع أعمدة بذراعين بالجزيره الوسطى.