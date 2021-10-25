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نقيب الأشراف: قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد أن مصر أصبحت واحة للأمن

10:19 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
نقيب الأشراف: قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد أن مصر أصبحت واحة للأمن

وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أشاد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بإلغاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مد حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد، للمرة الأولى منذ سنوات.

وأكد نقيب الأشراف، في بيان له، الاثنين، أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطواريء، هو إعلانا رسميا بالانتصار على الإرهاب، ويؤكد أن مصر أصبحت واحة للأمن والأمان بفضل قيادتها الحكيمة، وشعبها العظيم ورجالها الأوفياء.

وأكد نقيب الأشراف، أن الجهود التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمثل إنجازا غير مسبوق فى تحقيق التنمية، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعيًا الشعب المصري إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ووجه نقيب الأشراف، خالص التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم حتى تنعم البلاد بالأمن والأمان والاستقرار.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، ويوفق قادتها إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

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