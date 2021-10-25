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بأمر المحافظ.. إلغاء موقف أبو الهول العشوائي

10:07 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
بأمر المحافظ.. إلغاء موقف أبو الهول العشوائي

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب - محمد شعبان:

أمر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيقا مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإلغاء أحد المواقف العشوائية.

وجه "راشد" بإلقاء موقف سيارات الأجيرة "ميكروباص" العشوائي بجوار مدرسة أبو الهول مدخل شارع المحكمة وسط انتشار الخدمات المرورية تحت إشراف اللواء محمد لبنه.

على الفور تحركت مجموعة العمل التي تضم حي جنوب الجيزة ومدير قطاع الغرب اللواء سامح الحميلي ونائب مدير المرور للقطاع وتم نقل الموقف.

بدورها، عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة انتشارها بشارع فيصل والطرق البديلة لشارع الهرم؛ لسحب الكثافات وتسيير حركة السيارات نتيجة غلق شارع الهرم.

أحمد راشد الجيزة موقف أبو الهول الإدارة العامة لمرور الجيزة

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