الشعب والشهداء والجمهورية الجديدة.. 4 رسائل للسيسي في إلغاء مد الطوارئ

(مصراوي):

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم الاثنين.

وقال الرئيس: "يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

ووجه الرئيس عددًا من الرسائل في المنشور الذي أعلن فيه إلغاء مد حالة الطوارئ كالتالي:

1- "القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية".

2- "الشعب المصري شارك بصدق مخلص في كافة جهود التنمية والبناء".

3- "أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار".

4- "نمضي معًا بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".