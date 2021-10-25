Masrawy logo white

الشعب والشهداء والجمهورية الجديدة.. 4 رسائل للسيسي في إلغاء مد الطوارئ

08:57 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
الشعب والشهداء والجمهورية الجديدة.. 4 رسائل للسيسي في إلغاء مد الطوارئ

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم الاثنين.

وقال الرئيس: "يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

ووجه الرئيس عددًا من الرسائل في المنشور الذي أعلن فيه إلغاء مد حالة الطوارئ كالتالي:

1- "القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية".

2- "الشعب المصري شارك بصدق مخلص في كافة جهود التنمية والبناء".

3- "أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار".

4- "نمضي معًا بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ إلغاء حالة الطوارئ

الخبر التالى:

أول تعليق من المتحدث العسكري بعد إلغاء مد حالة الطوارئ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| "لأول مرة من سنوات".. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا