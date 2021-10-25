أحمد موسى بعد إلغاء السيسي مد حالة الطوارئ: "الله أكبر.. الله أكبر" (فيديو)

(مصراوي):

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلًا: "الله أكبر، الله أكبر".

وقال موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن قرار الرئيس في غاية الأهمية، موضحًا أن الرئيس السيسي أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

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