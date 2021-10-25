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الصحة: أنهينا مفاوضات مع جوجل وأبل لتدشين تطبيق إلكتروني للقاح كورونا

08:36 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
الصحة: أنهينا مفاوضات مع جوجل وأبل لتدشين تطبيق إلكتروني للقاح كورونا

المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة

(مصراوي):

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة تعمل على تطبيق الموبايل الإلكتروني منذ شهر أبريل الماضي، لتوضيح الحاصلين على لقاحات كورونا من عدمه، مضيفًا: "أنهينا المفاوضات مع أبل وجوجل لنشر التطبيق على متاجرهم، وخلال أيام سيكون متاح للمواطنين ويمكن تحميله".

وأضاف صلاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم، أن التطبيق الإلكتروني سيكون بديلًا للشهادة الورقية للحصول على لقاح كورونا، متابعًا: "التطبيق موازي للشهادة الورقية، وسيحمل كل البيانات الخاصة بالمواطن ونوعية اللقاح الحاصل عليه".

وتابع مستشار وزيرة الصحة، أن التطبيق الإلكتروني سيكون بنفس الرسوم الخاصة بالشهادة الورقية الخاصة بلقاح كورونا، مؤكدًا أن الرسوم سيتم دفعها بالفيزا كارد، قائلًا: "سنُدخل في الفترة المقبلة وسائل أخرى للدفع الإلكتروني مع الفيزا كارد، وهي 100 جنيه للاستخدام الداخلي و250 جنيهًا لأغراض السفر بشرط رفع جواز السفر إلى البيانات الخاصة بالمواطن".

وأشار إلى تسجيل 23 مليون مواطن في قائمة تطعيمات كورونا، ويتم إرسال 300 ألف رسالة في اليوم الواحد للمواطنين لتلقى اللقاحات، متابعًا: "نرسل رسالة للمواطنين في خلال 72 ساعة لتلقي اللقاح، وليس هناك تأخيرات في توجيه المواطنين لمراكز اللقاح، ولن يتم إلغاء التسجيل الخاص بلقاح كورونا ولكن سيتم مساعدة المواطنين على التسجيل والحصول على اللقاح في نفس التوقيت".

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