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"قومي المرأة" يشارك في الجناح المصري بـ"إكسبو دبي 2021"

08:35 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
"قومي المرأة" يشارك في الجناح المصري بـ"إكسبو دبي 2021"

قومي المرأة يشارك في الجناح المصري بإكسبو دبي 2021

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة اليوم الاثنين، بالجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020 بندوة بعنوان "بهية أنشودة السلام"، لعرض التجربة المصرية في دعم دور المرأة في تحقيق السلام والإزدهار والتنمية وتبادل الخبرات والأفكار حول دور المرأة في السلام والتنمية المستدامة.

وفي بداية ندوة "بهية أنشودة السلام" رحبت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال كلمتها عبر الفيديو كونفرانس بالحضور، ووجهت تحية إلى المرأة المصرية التي سطرت اسمها في جميع مراحل النضال وبناء الأوطان والحفاظ على الهوية الوطنية.

المجلس القومي للمرأة إكسبو دبي 2020 بهية أنشودة السلام

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