مصادر بـ"الآثار": افتتاح طريق الكباش في ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ​(صور)

(مصراوي):

أكدت مصادر بوزارة السياحة والآثار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح مشروع طريق الكباش الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، بحضور نخبة عالمية رفيعة المستوى من ضيوف مصر.

وأشارت المصادر لـ"مصراوي"، إلى أنه من المنتظر أن يكون الافتتاح بالتزامن مع إحياء ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، والعيد القومي لمحافظة الأقصر يوم 4 نوفمبر المقبل، في حفل عالمي ضخم يليق بقيمة الحدث وعظمة مصر.

وفي هذا السياق أكد الدكتور مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك والمشرف على مشروع إحياء طريق الكباش، أن الموكب سيكون احتفاليًا وليس جنائزيًا من خلال موكب ضخم يبدأ من النيل ويصل لمعبد الأقصر.

وأضاف الصغير: "يسير الموكب الاحتفالي في طريق الكباش، حتى معبد الكرنك من خلال مرور مركب الإله آمون يحمله الكهنة ومصحوبًا باستعراضات من الشكل الفرعوني وعلى طريقة احتفالات الأعياد المصرية الدينية القديمة مثل عيد الأوبت وهو عيد من الأعياد المقدسة عند المصري القديم ويضم الموكب الشعارات الفرعونية التي تمثل العصور الفرعونية".

وأكمل: "ستقام استعراضات راقصة وغنائية من التاريخ باستخدام تقنيات حديثة في الإضاءة والإبهار".

ونفى الصغير حقيقة مرور أي مومياوات عبر الموكب نهائيًا، مؤكدًا مرور مركب الإله آمون يحمله الكهنة فقط ويصحبه استعراضات وشعارات فرعونية.

وتابع: "الحدث عالمي ويتم الترتيب له من وقت طويل بإشراف رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار مع فريق عمل أثري وفني على أعلى مستوى ليخرج الحدث بشكل مشرف وعظيم ليكون له الدور الأهم في الترويج السياحي واستمرار مصر في نقطة الأضواء والجذب العالمي".