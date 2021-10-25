"الوضع طبيعي".. البيئة تنشر بيانًا بشأن تأثر مصر بانبعاثات براكني إسبانيا وإيطاليا

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البيئة بيانًا رسميًا حول متابعة الوضع البيئي لتأثيرات إنبعاثات براكين كمبرفيجا بجزيرة لابما بأسبانيا وإتنا بإيطاليا على جودة الهواء بجمهورية مصر العربية.

وقالت إنه في إطار المتابعة اليومية لجودة الهواء بجمهورية مصر العربية من قبل وزارة البيئة والأجهزة الفنية التابعة لها بهدف تقصي الحقائق من خلال متابعة نتائج منظومة رصد ملوثات الهواء المحيط اللحظية التابعة لوزارة البيئة، التي يبلغ عدد محطتها الآلية واللحظية 58 محطة لحظية، أوضحت المراجعات لنتائج يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 أن المتوسطات اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت (الملوث الرئيسي لإنبعاثات البراكين) تتوافق مع الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي المسموح بها قانونًا بنسبة 100%.

وبذلك يتضح أن الوضع العام لمؤشرات جودة الهواء فيما يخص غاز غاز ثاني أكسيد الكبريت في الوضع الطبيعي لهذا الوقت من العام ولم تتأثر بأيه عوامل خارجية.

وفي إطار مسئولية وزارة البيئة عن حماية البيئة المصرية تقوم بنشر تقارير الإنذار المبكر للمواطنين وتعريفهم بمستويات التلوث المتوقعة نتيجة تأثير العوامل الجوية في المناطق المختلفة من خلال تدشين رابط على موقع وزارة البيئة http://www.eeaa.gov.eg يمكن من خلاله متابعة نموذج مفصل لتقارير الإنذار المبكر لكافة مناطق الجمهورية.