وزير الري يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون المشترك

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، جلسة مباحثات مع المهندس محمد النجار وزير المياه والري الأردني.

واستعرض النجار، اليوم الاثنين، الوضع المائي في الأردن، وما تعانيه البلاد من شح مائي حاد دفعها للجوء لإعادة استخدام المياه، مع تحديث المواصفات القياسية للمعالجة، مشيدًا بالتجربة المصرية في مجال إدارة المياه وإعادة الاستخدام، معربًا عن تطلعه للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

وبحث الجانبان، سبل تبادل الخبرات بين المزارعين من خلال إيفاد بعض المزارعين الأردنيين لمصر للتعرف على تجارب المزارعين المصريين في استخدام نظم الري الحديث والزراعة باستخدام مياه تصل ملوحتها إلى حوالي 3000 جزء في المليون.

ودعا عبدالعاطي، نظيره الأردني لزيارة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأكبر على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وزيارة المركز القومي لبحوث المياه والاطلاع على التجارب الحالية لزراعة القمح بالمياه المالحة، بالإضافة لطريقة القمح المبرد التي تختصر فترة الزراعة إلى 3 أشهر فقط مما يتيح الزراعة مرة أخرى.