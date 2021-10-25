"لها تأثير حارق".. مداهمة شركة مستلزمات طبية تروّج لمادة برازيلية لفرد الشعر

(مصراوي):

داهمت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، شركة مستلزمات طبية غير مرخصة تروّج لمادة برازيلية لفرد الشعر وبيعها من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنطقة المعصرة، وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نحو مليون و300 ألف جنيه مصري.

جاء ذلك بعد ورود معلومات للإدارة تفيد بوجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لمستحضرات طبية للشعر والرأس على أنها آمنة للأطفال والكبار؛ ما نتج عنه أضرارًا بالغة لأكثر من حالة وتسببت في تساقط كثيف للشعر، تبين أن هذه المواد لها تأثير حارق على فروة الرأس والشعر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ ما أدى لآثار جانبية خطيرة على الحالات.

وتمكنت الإدارة من ضبط كميات كبيرة من هذه المادة يتم صناعتها بإضافة مواد كيميائية مختلفة مجهولة التركيب وعدد كبير من الزجاجات الفارغة يتم تعبئتها، بالإضافة إلى العثور على كمية كبيرة من الكمامات غير المغلفة ومنشطات جنسية مجهولة المصدر يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها، وكذا عقاقير مخدرة.

من جهتها، قالت مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة الدكتورة علا خطاب، إن الكميات المضبوطات بلغت حوالي مليوني مستلزم طبي مجهول المصدر و100 قرص مخدر و15 صنف منشطات جنسية، مشيرة إلى أن القيمة التقديرية للمضبوطات بلغت نحو مليون و300 ألف جنيه مصري.

وأهابت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، المواطنين بعدم استخدام أي كريمات أو مستحضرات تجميل إلا من أماكن البيع الرسمية وبتوصيات طبية معلومة وعدم الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي، لما قد تسببه من أضرار خطيرة على الإنسان.

من جهته، قال وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة الدكتور كريم سلام، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري، وكذا مجهولة المصدر والأدوية المخدرة.

وأوضح رئيس قطاع الصحة بالقاهرة الدكتور محمد شوقي، أن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين، والعمل على استمرار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بأدوية التأمين الصحي أو الأدوية المخدرة بالسوق السوداء، أو خداع المواطنين بأسماء مستحضرات تجميل وعلاجات وهمية من شأنها الإضرار بصحة المواطن.