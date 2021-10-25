مناشدة وتنسيق.. أول تحرك من "الهجرة" بشأن الجالية المصرية في السودان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالسودان، مع تطورات الأحداث مؤخرا.

وتؤكد وزيرة الهجرة التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، لتيسير رجوع المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وفي السياق ذاته، أهابت وزيرة الهجرة بالمصريين بالخارج البعد عن أي مناطق تشهد نزاعات أو تجمعات في الفترة المقبلة، ضمانًا لسلامتهم، سائلين المولى أن يحفظ السودان الشقيق وشعبه بخير وسلام.

ومن ناحيته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن غرفة العمليات مستمرة في متابعة المصريين بالخارج، وتستقبل أي شكاوى أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني:

Egyptiansabroad@emigration.gov.eg

وتابع عباس، أنه سيتم التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية في هذا الشأن، ومتابعة الموقف أولًا بأول.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان أعلن في وقت سابق اليوم فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.