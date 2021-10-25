مناقشة ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط ضمن فعاليات أسبوع المياه

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت مساء اليوم، الجلسة الختامية لليوم الثاني من فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، والتي تناقش ربط مشروع بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.

ويحضر الجلسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد عبدالجواد نائب وزير التعاون الدولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزير الري بجنوب السودان.

ومن المنتظر أن يدور النقاش حول أهمية تنفيذ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.