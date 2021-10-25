20 صورة للسيسي في حفل تخرج دفعات جديدة بالكليات العسكرية
05:35 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، 20 صورة لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.
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