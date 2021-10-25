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20 صورة للسيسي في حفل تخرج دفعات جديدة بالكليات العسكرية

05:35 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
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  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، 20 صورة لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.

الكليات العسكرية بسام راضي السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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