20 صورة للسيسي في حفل تخرج دفعات جديدة بالكليات العسكرية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، 20 صورة لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.