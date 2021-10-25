اقتراح برغبة بشأن إنشاء شبكة معلوماتية لوسائل النقل

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن إنشاء شبكة معلوماتية لجميع وسائل النقل في مصر وربط بعضه البعض في منصة إلكترونية واحدة.

وأوضح محسب، في اقتراحه اليوم الإثنين، أن الهدف من المقترح هو ضم كل وسائل النقل والمواصلات العامة "قطارات، أوتوبيسات نقل عام، شبكة طرق، مواقف، وجراجات"، كل ما يخص قطاع النقل في شبكة معلوماتية واحدة، ومن ثم إتاحة هذه المعلومات للجمهور من خلال منصة واحدة تشمل كل هذه البيانات بما فيها أماكن الانتظار، وسعر الخدمة، وعقوبة التهرب من حجز التذاكر لتوعية الجمهور، وفي نفس الوقت لمنع الاستغلال من قبل البعض؛ خصوصًا المواصلات الخاصة جراء رفع تعريفة الركوب.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا المقترح سيسهم بقوة في خلق موقع شامل يضم كل ما هو متعلق بمنظومة الطرق والنقل في مصر ومن ثم يسهل الحصول على المعلومة والحد من لتكدس، وتشجيع البعض من أصحاب المواصلات الخاصة على استقلال المواصلات العامة لسهولة الحصول على المعلومة والوقوف على كل التفاصيل بداية من أماكن الانتظار ومقابل الحصول على الخدمة، على أن يتم الترويج لهذه المنصة بشكل جيد.

وأضاف عضو البرلمان أن منظومة الطرق وشبكة النقل شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما أسهم بقوة في خلق شرايين جديدة للاستثمار وفى نفس الوقت تحسين مستوى الخدمة، ومن ثم وجب توعية المواطنين بهذه الطفرة وكيفية الحصول على الخدمة بشكل لائق.